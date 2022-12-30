«Не знал, что он опасен за воротами». Эттингер — о голе Капризова с отрицательного угла

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер удивился голу российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова с отрицательного угла. Россиянин, находясь за воротами, намеренно бросил в спину голкиперу «Далласа», чтобы шайба рикошетом залетела в ворота.

«Я не знал, что он представляет угрозу из-за ворот, но теперь я точно это знаю. Очевидно, это тот момент, который я, вероятно, хочу переиграть. Я думаю, что у меня может быть синяк или что-то подобное на затылке от удара шайбы, но я рад, что в конечном счёте мы одержали победу», — цитирует Эттингера официальный сайт НХЛ.

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне и продлил свою результативную серию в домашних матчах «Миннесоты» до 13 встреч. Теперь россиянин находится в шаге от повторения клубного рекорда Мариана Габорика.