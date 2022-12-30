По итогам очередного игрового дня пресс-служба Национальной хоккейной лиги выбрала трёх лучших хоккеистов.
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин отразил 45 из 46 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи. Всего в текущем сезоне на счету голкипера 15 побед в 25 матчах с процентом отражённых бросков 92,2%.
Второй звездой игрового дня НХЛ признан нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ), в том числе на счету форварда победный гол в овертайме.
Первой звездой дня стал форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков, на счету которого хет-трик и две результативные передачи в победной игре с «Монреалем» (7:2). Финский форвард пропустил несколько предыдущих матчей команды из-за травмы.
- 30 декабря 2022
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