Защитник ЦСКА Ярош: мне здесь очень нравится, нас поддерживают отличные ребята

Защитник ЦСКА Кристиан Ярош поделился эмоциями от выступления за армейский клуб. Игрок обороны недавно был обменян из «Авангарда» на защитника Дмитрия Алексеева.
«У меня сложилось отличное впечатление о команде, ребятах. Мне здесь действительно очень нравится. Из игроков ЦСКА играл вместе с Виталием Абрамовым и Фредриком Классоном за «Оттаву Сенаторз»? Конечно, здорово прийти в новую раздевалку и увидеть знакомые лица. Мне все очень помогают. Мы с Виталием отыграли вместе один сезон. С Фредди я также познакомился в Оттаве, позже мы вместе играли в «Сан-Хосе». Так что это очень помогает адаптироваться в новой команде.
Уже прочувствовал накал армейского дерби? Да, я чувствовал это напряжение, в таких играх есть своё веселье. Как мне поддержка на домашних матчах? Нас поддерживают отличные ребята! Мне они нравятся!» — цитирует Яроша пресс-служба ЦСКА.
Напомним, генеральный менеджер «Авангарда» объяснил обмен Яроша «семейными обстоятельствами». Бывший генменеджер омского клуба Алексей Волков усомнился в этих причинах расставания со словацким защитником.
- 30 декабря 2022
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