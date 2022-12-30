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«Трактор» обыграл «Металлург», забросив пять шайб в ворота магнитогорцев

«Трактор» обыграл «Металлург», забросив пять шайб в ворота магнитогорцев
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Тертышный (Ткачёв, Шабанов) – 04:39 (5x5)   1:1 Кёрран (Зернов) – 07:13 (5x5)   2:1 Карпухин (Шабанов, Ткачёв) – 09:58 (5x5)   3:1 Телегин (Сошников) – 21:27 (5x4)   4:1 Котляревский (Пулккинен, Горюнов-Рольгизер) – 48:17 (5x5)   5:1 Горюнов-Рольгизер (Яруллин) – 53:28 (5x5)   5:2 Коростелёв (Майе, Яковлев) – 55:48 (5x4)

На пятой минуте Никита Тертышный вывел челябинцев вперёд. На восьмой минуте Коди Кёрран с передачи Дениса Зернова сравнял счёт. На 10-й минуте Илья Карпухин забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев. На 22-й минуте Сергей Телегин, реализовав численное большинство с передачи Никиты Сошникова, забил третий гол. На 49-й минуте Михаил Котляревский в четвёртый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер после паса Альберта Яруллина довёл счёт до крупного. На 56-й минуте Никита Коростелёв отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 3 января в Астане сыграет с «Барысом». «Трактор» 4 января примет СКА.

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