«Трактор» обыграл «Металлург», забросив пять шайб в ворота магнитогорцев

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
На пятой минуте Никита Тертышный вывел челябинцев вперёд. На восьмой минуте Коди Кёрран с передачи Дениса Зернова сравнял счёт. На 10-й минуте Илья Карпухин забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев. На 22-й минуте Сергей Телегин, реализовав численное большинство с передачи Никиты Сошникова, забил третий гол. На 49-й минуте Михаил Котляревский в четвёртый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер после паса Альберта Яруллина довёл счёт до крупного. На 56-й минуте Никита Коростелёв отыграл один гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 3 января в Астане сыграет с «Барысом». «Трактор» 4 января примет СКА.
- 30 декабря 2022
-
19:51
-
19:23
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:39
-
18:34
-
18:05
-
17:34
-
17:20
-
16:52
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
14:56
-
14:39
-
14:28
-
14:16
-
14:04
-
13:39
-
13:03
-
12:41
-
12:23
-
11:52
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:06
-
08:36
-
08:18
-
07:54
-
07:34