«Трактор» обыграл «Металлург», забросив пять шайб в ворота магнитогорцев

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

На пятой минуте Никита Тертышный вывел челябинцев вперёд. На восьмой минуте Коди Кёрран с передачи Дениса Зернова сравнял счёт. На 10-й минуте Илья Карпухин забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев. На 22-й минуте Сергей Телегин, реализовав численное большинство с передачи Никиты Сошникова, забил третий гол. На 49-й минуте Михаил Котляревский в четвёртый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер после паса Альберта Яруллина довёл счёт до крупного. На 56-й минуте Никита Коростелёв отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 3 января в Астане сыграет с «Барысом». «Трактор» 4 января примет СКА.