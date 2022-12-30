«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Торпедо»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гераськин (Морозов, Пресс) – 15:44 (5x4) 1:1 Фирстов (Ян, Бокун) – 24:18 (5x5) 2:1 Чуркин (Лишка, Гераськин) – 29:11 (5x5) 3:1 Пилипенко (Пыленков, Петунин) – 34:57 (5x4) 3:2 Гончарук (Конюшков, Коваленко) – 59:27 (6x4)
На 16-й минуте Игорь Гераськин, реализовав численное большинство, вывел череповчан вперёд. На 25-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Деннис Ян и Даниил Бокун. На 30-й минуте Андрей Чуркин забросил вторую шайбу в ворота нижегородцев. На 35-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, забил третий гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 4 января в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 3 января примет «Сочи».
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