«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Торпедо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

На 16-й минуте Игорь Гераськин, реализовав численное большинство, вывел череповчан вперёд. На 25-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Деннис Ян и Даниил Бокун. На 30-й минуте Андрей Чуркин забросил вторую шайбу в ворота нижегородцев. На 35-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, забил третий гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 4 января в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 3 января примет «Сочи».