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ЦСКА обыграл «Локомотив» в овертайме, прервав пятиматчевую победную серию ярославцев

ЦСКА обыграл «Локомотив» в овертайме, прервав пятиматчевую победную серию ярославцев
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов (Каменев) – 42:50 (5x5)   1:1 Никулин (Алексеев) – 52:06 (5x5)   2:1 Брюквин (Григоренко, Карнаухов) – 60:34 (4x3)

Первые два периода прошли без голов. На 43-й минуте Константин Окулов с передачи Владислава Каменева вывел московскую команду вперёд. На 53-й минуте Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Брюквин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 4 января в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 3 января примет московское «Динамо».

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