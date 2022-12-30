ЦСКА обыграл «Локомотив» в овертайме, прервав пятиматчевую победную серию ярославцев
Поделиться
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов (Каменев) – 42:50 (5x5) 1:1 Никулин (Алексеев) – 52:06 (5x5) 2:1 Брюквин (Григоренко, Карнаухов) – 60:34 (4x3)
Первые два периода прошли без голов. На 43-й минуте Константин Окулов с передачи Владислава Каменева вывел московскую команду вперёд. На 53-й минуте Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владимир Брюквин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 4 января в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 3 января примет московское «Динамо».
Новость по темеЦСКА второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
22:05
-
21:55
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:15
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:26
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
19:51
-
19:23
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:39
-
18:34
-
18:05
-
17:34
-
17:20
-
16:52
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
14:56
-
14:39
-
14:28
-
14:16
-
14:04
-
13:39
Партнерский контент