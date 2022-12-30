Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привёл сына Сергея на тренировку команды, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
Сначала мальчик наблюдал за тренировкой. А после принял в ней участие. Сергей под наблюдением Овечкина оттачивал атакующие навыки. Место в воротах занял полевой игрок «Вашингтона», а сын Александра с шайбой пытался его обыграть и забить гол.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3. Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 803-й в карьере.
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