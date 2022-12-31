«Рад, что мы такие игры можем играть». Фёдоров — о победе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (2:1 ОТ).



«Нашу команду с победой! Всё-таки, можно сказать, нам удалось сохранить ту концентрацию, то внимание, даже после пропущенной шайбы, хотя я не скажу, что она была курьёзной, она была хорошим голом, в нашем понимании, не совсем обычным, но шайба пересекла линию ворот. Поэтому рад за ребят, рад за команду, что после этого момента мы ни разу не оглянулись назад и продолжили играть в атакующий хоккей, когда мы были с шайбой. Мы играли против организованного, очень терпеливого соперника. Я рад, что мы такие игры можем играть, это важно. Готовимся дальше.



Карнавалы или победы, как сегодня? Мне нравятся победы и в той, и в другой составляющей. Но, если можно расшифровать мой хоккей, как я его вижу, как наш тренерский штаб хочет его видеть, это поступательные движения вперёд, то есть, как говорили наши великие тренеры: «Сделайте результат в первом периоде — и играйте как хотите». Но мы, к сожалению, не в Советском Союзе, мы в современном мире живём. Поколение хоккеистов меняется», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

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