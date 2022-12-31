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Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв команду Австрии

Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв команду Австрии
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Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Германии и Австрии. Команды играли на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). Сборная Германии выиграла со счётом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1).

Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий сборной Германии Филипп Кренинг. На 22-й минуте защитник Леон ван дер Линде увеличил преимущество Германии, а через шесть минут форвард Томас Хайгль забросил третью шайбу команды. На 30-й минуте нападающий Иан Шерцер забил первый гол сборной Австрии на турнире, реализовав большинство. На 37-й минуте нападающий Германии Роман Кехтер вернул гандикап в три шайбы. В третьем периоде отличился форвард австрийцев Йонас Добниг.

Сборная Германии одержала первую победу на турнире в третьей игре, для Австрии это четвёртое поражение подряд.

U20 ЧМ-2023. Группа A
31 декабря 2022, суббота. 00:30 МСК
Германия U20
Окончен
4 : 2
Австрия U20
1:0 Кренинг (Луц, Кехтер) – 18:01 (5x5)   2:0 ван дер Линде (Росми) – 21:34 (5x5)   3:0 Хайгль (Хайгль, Бадер) – 26:57 (5x5)   3:1 Шерцер (Рорер, Ауэр) – 29:24 (5x4)   4:1 Кехтер (Кренинг, Луц) – 36:38 (5x5)   4:2 Добниг (ван Э) – 46:00 (5x5)
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