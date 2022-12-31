Сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2023, обыграв команду Австрии

Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Германии и Австрии. Команды играли на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). Сборная Германии выиграла со счётом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1).



Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий сборной Германии Филипп Кренинг. На 22-й минуте защитник Леон ван дер Линде увеличил преимущество Германии, а через шесть минут форвард Томас Хайгль забросил третью шайбу команды. На 30-й минуте нападающий Иан Шерцер забил первый гол сборной Австрии на турнире, реализовав большинство. На 37-й минуте нападающий Германии Роман Кехтер вернул гандикап в три шайбы. В третьем периоде отличился форвард австрийцев Йонас Добниг.



Сборная Германии одержала первую победу на турнире в третьей игре, для Австрии это четвёртое поражение подряд.