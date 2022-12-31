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Дубль Костина и пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»

Дубль Костина и пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.

Решающими в игре стали первые четыре минуты матча, за которые «Эдмонтон» забросил три шайбы. Пять очков на счету суперзвезды «Ойлерз» Коннора Макдэвида, который первым из хоккеистов в текущем сезоне перевалил за отметку 70 набранных очков. Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин забросил две шайбы и поучаствовал в потасовке с тафгаем хозяев Джейми Олексяком. На счету россиянина четыре гола в текущем сезоне НХЛ. Отметим, что в матче не принимал участия немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 02:44 (5x4)   0:2 Костин (Ньюджент-Хопкинс, Янмарк) – 03:15 (5x5)   0:3 Нурс (Макдэвид, Ямамото) – 03:54 (5x5)   0:4 Пульюярви (Макдэвид, Хайман) – 09:58 (5x5)   1:4 Спронг (Гики, Донато) – 21:49 (5x5)   1:5 Костин (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 25:33 (5x5)   1:6 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 26:35 (5x4)   2:6 Танев (Ларссон, Данн) – 27:33 (5x5)   2:7 Макдэвид – 50:43 (5x5)

«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и 2 января примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».

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