Дубль Костина и пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.
Решающими в игре стали первые четыре минуты матча, за которые «Эдмонтон» забросил три шайбы. Пять очков на счету суперзвезды «Ойлерз» Коннора Макдэвида, который первым из хоккеистов в текущем сезоне перевалил за отметку 70 набранных очков. Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин забросил две шайбы и поучаствовал в потасовке с тафгаем хозяев Джейми Олексяком. На счету россиянина четыре гола в текущем сезоне НХЛ. Отметим, что в матче не принимал участия немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и 2 января примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».
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