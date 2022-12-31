Вратарь «Витязя»: Яшкин извинился после игры и сказал, что только такие умеет забивать

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поделился эмоциями от победы в матче со СКА (6:5 ОТ). Санкт-петербургский клуб отыграл в третьем периоде три шайбы, однако уступил в овертайме. Голкипер рассказал, что нападающий СКА Дмитрий Яшкин извинился перед ним за гол, забитый с острого угла, сравнявший счёт в матче.

«Их ребята могут в тяжёлой ситуации вытащить команду, как мы видели. Неважно, какой счёт, но они забивные. Ко мне Яшкин подошёл после игры, извинился, сказал, что только такие умеет забивать, нормальные голы не получаются. В овертайме я на время не смотрел, думал, дотянем до буллитов, но потом посмотрел: Володька Галузин как втопил, шайба у нас. Я подумал: «Ребята, надо заканчивать», и Володя Галузин разобрался.



У нас такой третий период случился, возможно, так как мы вышли в таком же расположении духа, а надо было добавлять. Ребята из СКА вышли с хорошим настроем, с желанием побеждать, но мы не расслаблялись, нам удалось переломить игру. В ситуации, когда мы долго играли втроём против пятерых, я сказал сам себе, что не пропущу, хочу выиграть», — цитирует Дорожко ТАСС.

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Отметим, что за четыре минуты до конца третьего периода при равном счёте гости почти полные две минуты играли в формате «5х3», однако подмосковной команде удалось отстоять свои ворота и вырвать победу в овертайме.