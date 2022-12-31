Кагарлицкий: «Ак Барс» явно не на том месте, на котором должен находиться

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги календарного года и отметил, что казанская команда находится слишком низко в турнирной таблице. Вчера «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на своём льду со счётом 3:1.

«Хотелось закончить календарный год победой, полный стадион был на игре с «Металлургом», спасибо большое болельщикам, и в этом матче хорошо поддерживали. Поэтому очень хотелось победить. Хочется пожелать болельщикам, чтобы в новом году их команда радовала ещё больше. Здоровья родным и близким. И ещё раз спасибо огромное за поддержку в матчах, она нам важна. Приходите на хоккей, будем стараться вас радовать.

Нужны победы, надо забираться выше. В принципе, мы знаем, что мы можем, умеем. У нас хорошая команда. У нас есть все шансы, все возможности забираться выше. Мы явно не на том месте, на котором должны находиться», — цитирует нападающего Metaratings.

После 45 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда 4 января примет на своём льду череповецкую «Северсталь».