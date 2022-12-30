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Билялетдинов прокомментировал первую победу после возвращения в «Ак Барс»

Билялетдинов прокомментировал первую победу после возвращения в «Ак Барс»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Казанская команда выиграла в последней встрече 2022 года со счётом 3:1. Для самого Билялетдинова эта победа стала первой после возвращения в «Ак Барс». Этот матч второй для него у руля казанцев. В первом «барсы» проиграли «Металлургу».

«Мне кажется, игра была интересной для всех, для зрителей в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не всё получилось так, как мы хотели. Хороший второй период и завершающий третий тоже. Я очень доволен ребятами, они уже пытаются играть так, как мы хотим. Не всё ещё в порядке, но они стараются делать то, что мы говорим. Потому большая заслуга в победе парней, которые были на поле, и вратарская позиция сегодня выглядела хорошо.

Артём Галимов сыграл один из лучших матчей в сезоне? Это не лучший, всё ещё впереди. Должен сказать, в желании ему не откажешь, оно у него всегда есть. Есть моменты, когда мы делали перемены в линии атаки и обороны, поэтому не могу сказать, что он давно не играл. Сегодня он выглядел на самом деле хорошо», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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