Сергей Гимаев назвал открытие года в НХЛ

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев рассказал, что считает голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова открытием года.

«Кочетков, конечно, открытие года. Очень импонировало, когда он играл в «Торпедо». Было видно, что у него невероятный потенциал.

Сейчас мы видим, как он врывается в «Каролину». Хотя там сильный дуэт вратарей. Своей игрой Кочетков доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

23-летний Кочетков в нынешнем сезоне НХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,8 и коэффициентом надёжности 1,94. В следующем матче «ураганы» встретятся в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», игра начнётся 1 января 2023 года в 23:00 мск.