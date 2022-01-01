Сергей Гимаев назвал открытие года в НХЛ
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Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев рассказал, что считает голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова открытием года.
«Кочетков, конечно, открытие года. Очень импонировало, когда он играл в «Торпедо». Было видно, что у него невероятный потенциал.
Сейчас мы видим, как он врывается в «Каролину». Хотя там сильный дуэт вратарей. Своей игрой Кочетков доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
23-летний Кочетков в нынешнем сезоне НХЛ провёл 15 матчей, в которых одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,8 и коэффициентом надёжности 1,94. В следующем матче «ураганы» встретятся в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», игра начнётся 1 января 2023 года в 23:00 мск.
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