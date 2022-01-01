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Быков: надеюсь, в новом году насладимся игрой наших хоккеистов на международной арене

Быков: надеюсь, в новом году насладимся игрой наших хоккеистов на международной арене
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о своих ожиданиях от 2023 года.

«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам – удачи, болельщикам – больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов – новые идеи.

Желаю нашему хоккею развития. Надеюсь, что в новом году мы все сможем наслаждаться игрой наших талантливых хоккеистов как в России, так и на международной арене», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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