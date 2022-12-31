Форвард ЦСКА Дронык: если тренеры увидят, что ты боишься играть, поймут что не готов

Нападающий ЦСКА Василий Дронык рассказал о том, как закрепиться в составе армейцев и оценил работу в главным тренером Сергеем Фёдоровым.

«Что может помочь закрепиться в основном составе? Никакого секрета нет, просто если тебе дают шанс — нужно стараться показать свой максимум, в том числе через черновую работу. Продемонстрировать желание, силовые приёмы, лишний раз на себя поймать шайбу, это всё тоже играет большую роль. Главное — не бояться. Если тренерский штаб увидит, что ты боишься играть, где-то зажат, то они поймут, что ты ещё не готов. Важно заходить уверенно, всё остальное — приходящее.

Впечатлён ли работой с Сергеем Фёдоровым? Я не ожидал вызова в первую команду, это произошло очень спонтанно. Учитывая, что наш главный тренер именитый хоккеист, о котором все знают, работать под его началом — это большой опыт. Стараюсь всё максимально впитывать и слушать, что говорит тренерский штаб», — цитирует Дроныка сайт ЦСКА.

19-летний нападающий в текущем сезоне за шесть матчей за ЦСКА забросил одну шайбу.