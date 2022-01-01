Сергей Черкас: без России хоккей — половинчатый, какой-то полухоккей

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас рассказал о работе молодых тренеров в КХЛ в 2022 году и поделился ожиданиями от 2023 года.

«Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, — Сергей Фёдоров, Роман Ротенберг, Михаил Кравец. Тот же Леонид Тамбиев, который тренирует «Адмирал». Я рад, что мы дали ему путёвку в большой хоккей, когда он ещё работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый «Кубок Петрова». Что касается самого хоккея, то он [мне] нравится. Хоккей в КХЛ хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.

Чего жду от следующего года? Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть всё, и в этом сезоне они хорошо играют. Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, всё понятно. Но не надо опускать руки — нужно развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас «разблокируют», надо будет показывать мастерство. А в том, что наш хоккей вернётся в мировую семью, я уверен. Без России хоккей половинчатый, это какой-то полухоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира. Так что мы вернёмся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, матчи регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ возобновятся 3 января 2023 года.