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Коньков: по окончании чемпионата КХЛ нужно придумать дополнительные турниры

Коньков: по окончании чемпионата КХЛ нужно придумать дополнительные турниры
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предложил провести дополнительные турниры для команд, которые не попали в плей-офф КХЛ.

«В ситуации, когда мы изолированы от международных матчей, по окончании чемпионата нужно придумать дополнительные турниры, где можно было бы просмотреть молодёжь. В Сибири можно сделать свой турнир, на Урале — свой, в Москве — свой. Командам, которые не попали в плей-офф, что, уходить в марте в отпуск и просто тренироваться?

Ребятам из МХЛ нужно дать почувствовать накал борьбы в КХЛ. Можно ещё сделать молодёжную сборную для участия в подобных турнирах. Но здесь есть финансовый момент. Как команды справятся с ним? Думаю, что специалисты рассматривают разные варианты. В любом случае, мы что-нибудь увидим», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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