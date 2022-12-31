Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» завершил карьеру в 30 лет

Канадский хоккеист Деванте Смит-Пелли объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.
«Принял решение закончить эту главу своей жизни и завершить карьеру. Благодарен за возможность осуществить мечту и сыграть в НХЛ. На протяжении всей своей карьеры я переживал самые низкие из падений и самые высокие из взлётов. Я смог побывать в местах, про которые не мог и представить, что увижу их, и играл с некоторыми из лучших хоккеистов мира. Я горд тем, что паренёк из Скарборо уходит обладателем Кубка Стэнли», — написал Смит-Пелли в одной из социальной сети.
В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив семь шайб в 24 играх плей-офф.
В составе сборной Канады Смит-Пелли стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2012 году.
- 31 декабря 2022
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
-
11:29
-
10:50
-
10:32
-
10:16
-
09:43
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
07:21
-
06:26
-
06:17
-
06:12
-
05:50
-
03:39
-
03:30
-
03:07
-
02:03