Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» завершил карьеру в 30 лет

Канадский хоккеист Деванте Смит-Пелли объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

«Принял решение закончить эту главу своей жизни и завершить карьеру. Благодарен за возможность осуществить мечту и сыграть в НХЛ. На протяжении всей своей карьеры я переживал самые низкие из падений и самые высокие из взлётов. Я смог побывать в местах, про которые не мог и представить, что увижу их, и играл с некоторыми из лучших хоккеистов мира. Я горд тем, что паренёк из Скарборо уходит обладателем Кубка Стэнли», — написал Смит-Пелли в одной из социальной сети.

В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталс» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, забросив семь шайб в 24 играх плей-офф.



В составе сборной Канады Смит-Пелли стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2012 году.