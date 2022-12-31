Защитник СКА Ожиганов установил личный рекорд по голам в КХЛ

Игорь Ожиганов впервые в КХЛ забросил девять шайб за один регулярный чемпионат, сообщает официальный сайт СКА.

Напомним, защитник армейцев отметился заброшенной шайбой в игре с «Витязем» (5:6 ОТ).

Ранее, лучшее личное достижение Игоря в регулярках составляло 8 голов в сезоне-2014/2015 за «Сибирь» и в 2016/2017 за ЦСКА.

Игорь Ожиганов довёл свой голевой счет в составе СКА до 27 заброшенных шайб и вышел на общее пятое место среди в истории армейских игроков обороны в КХЛ.

Всего в этом сезоне 30-летний игрок обороны набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+11» в 41 игре регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА после 46 матчей набрал 74 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.