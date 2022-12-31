Р. Ротенберг: пусть СКА только в начале пути, нам уже есть что отметить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги 2022 года для армейцев и рассказал о достижениях клуба.

«В последний день уходящего года принято подводить итоги — и пусть СКА только в начале пути, но нам уже есть что отметить. 2022-й мы провели насыщенно и продуктивно и уверенно встречаем 2023-й. Год получился для нашего клуба успешным и по спортивным, и по коммерческим показателям.



Впервые с 2017-го мы встречаем Новый год на первом месте в таблице и с лучшими показателями в лиге: набрали 74 очка, забросили 162 шайбы и заработали разницу голов +65.



255 985 зрителей посетили домашние матчи СКА в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость — 10 666 зрителей. Спасибо всем болельщикам за аншлаги в «Ледовом»! Благодаря болельщикам мы смогли установить ещё один приятный рекорд — 22 матча подряд с набранными очками в домашних матчах.



Восемь подряд игр в начале сезона без пропущенных голов в меньшинстве, девять побед подряд, 17 игр подряд с набранными очками на старте сезона – эти цифры также навсегда войдут в историю СКА.



В этом году мы провели 1000-й матч в КХЛ, забросили 2000-ю шайбу в Ледовом, первыми в лиге добрались до отметки в 300 домашних побед. При этом наша команда входит в пятёрку самых молодых, средний возраст наших хоккеистов — 25 лет и 237 дней.



Не менее важно и то, что мы почти на 20% перевыполнили план по коммерческим доходам, в том числе почти на 25% — по билетам и абонементам.



И в уходящем, и в Новом году огромное внимание нашей академии СКА. Сейчас 11 игроков академии входят в сборные U16 и U17, в восьми из девяти возрастов наши воспитанники на первом месте в Первенстве СПб и Кубке Федерации. Дальше — больше!



Успешно развивается Красная Машина Юниор. Очень ждём, что она поможет нам открыть новые хоккейные таланты. Наши школы здорово работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, других городах — и это только начало.



Продолжаем мы и развивать инфраструктуру. Совместно с «Газпромбанком» совсем скоро — уже весной — завершим строительство катка в Колпино. Это очень важно для будущих звёзд.



В 2023 году желаю нам всем плодотворных тренировок, современного результативного хоккея и ярких побед! Желаю всем в Новом году проводить как можно больше времени в кругу близких и по-настоящему верить в чудеса!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

У СКА 74 очка по итогам 46 матчей. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.