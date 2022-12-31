Аскаров второй раз в сезоне АХЛ сыграл на ноль, он идёт на втором месте в лиге по победам

Российский вратарь «Милуоки Адмиралс» Ярослав Аскаров второй раз в сезоне сыграл на ноль в АХЛ.

20-летний голкипер «Милуоки» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Гранд Рэпидс» (3:0). Его также признали третьей звездой встречи.

В 21 матче сезона за фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» Аскаров одержал 13 побед (второй показатель в лиге после Дастина Вульфа из «Калгари Рэнглерс» с 17 выигрышами) при 90,9 % отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,54.

Напомним, уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.



Ярослав провёл прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.