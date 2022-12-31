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Швейцария отыгралась с 1:3 и вырвала победу у Словакии в серии буллитов на МЧМ — 2023

Швейцария отыгралась с 1:3 и вырвала победу у Словакии в серии буллитов на МЧМ — 2023
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В Монктоне, Канада на стадионе «Авенир-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Швейцарии одержала победу над сборной Словакии в серии буллитов со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода нападающий сборной Словакии Адам Сикора с передач Шимона Бечара и Давида Натны открыл счёт в матче.

В начале второго периода Ликит Райхле сравнял счёт с передач Йонаса Тайбеля и Максимилиана Штройле. В конце второго периода Сервац Петровски оформил дубль, сделав счёт 3:1.

На третьей минуте заключительной двадцатиминутки вторую шайбу швейцарцев забросил Миша Рамель с передачи Ликита Райхле. Через шесть минут Лоренцо Каноника восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов победу одержали швейцарцы. Победный буллит на счету Родвина Дионисио.

U20 ЧМ-2023. Группа B
31 декабря 2022, суббота. 19:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
4 : 3
Б
Словакия U20
0:1 Сикора (Бечар, Натны) – 04:11 (5x5)   1:1 Райхле (Тайбель, Штройле) – 21:07 (5x5)   1:2 Петровски (Немец, Мешар) – 37:20 (5x5)   1:3 Петровски (Мешар, Немец) – 38:09 (5x5)   2:3 Рамель (Райхле, Мюллер) – 42:20 (5x5)   3:3 Каноника (Биаска, Робен) – 48:40 (5x4)   4:3 Дионисио – 65:00 (ПБ)
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