Швейцария отыгралась с 1:3 и вырвала победу у Словакии в серии буллитов на МЧМ — 2023

В Монктоне, Канада на стадионе «Авенир-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Швейцарии одержала победу над сборной Словакии в серии буллитов со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода нападающий сборной Словакии Адам Сикора с передач Шимона Бечара и Давида Натны открыл счёт в матче.

В начале второго периода Ликит Райхле сравнял счёт с передач Йонаса Тайбеля и Максимилиана Штройле. В конце второго периода Сервац Петровски оформил дубль, сделав счёт 3:1.

На третьей минуте заключительной двадцатиминутки вторую шайбу швейцарцев забросил Миша Рамель с передачи Ликита Райхле. Через шесть минут Лоренцо Каноника восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов победу одержали швейцарцы. Победный буллит на счету Родвина Дионисио.