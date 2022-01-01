Сборная Чехии забила восемь голов в ворота сборной Германии в рамках МЧМ — 2023

В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Чехии уверенно победила сборную Германии со счётом 8:1.

На пятой минуте первого периода счёт открыл Давид Шпачек с передач Станислава Свозила и Ярослава Хмеларжа. В конце периода преимущество чехов удвоил Габриэль Штурц с передачи Якуба Брабенеца.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу в ворота немцев забросил Ярослав Хмеларж с передач Якуба Брабенеца и Давида Моравеца. Через три минуты Файт Освальд отыграл одну шайбу с передач Филипа Зинна и Райана Беттахара. В конце второго периода Мартин Рышавы и Петр Хаузер довели счёт до крупного.

В начале третьего периода голы Ярослава Хмеларжа и Якуба Коса привели к счёту 7:1. В конце третьего периода Иржи Тихачек забил восьмой гол чехов в матче.