Сборная Чехии забила восемь голов в ворота сборной Германии в рамках МЧМ — 2023

В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Чехии уверенно победила сборную Германии со счётом 8:1.
На пятой минуте первого периода счёт открыл Давид Шпачек с передач Станислава Свозила и Ярослава Хмеларжа. В конце периода преимущество чехов удвоил Габриэль Штурц с передачи Якуба Брабенеца.
На 10-й минуте второго периода третью шайбу в ворота немцев забросил Ярослав Хмеларж с передач Якуба Брабенеца и Давида Моравеца. Через три минуты Файт Освальд отыграл одну шайбу с передач Филипа Зинна и Райана Беттахара. В конце второго периода Мартин Рышавы и Петр Хаузер довели счёт до крупного.
В начале третьего периода голы Ярослава Хмеларжа и Якуба Коса привели к счёту 7:1. В конце третьего периода Иржи Тихачек забил восьмой гол чехов в матче.
- 1 января 2023
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:20
-
00:06
- 31 декабря 2022
-
23:53
-
23:38
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40