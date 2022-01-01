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Сборная Чехии забила восемь голов в ворота сборной Германии в рамках МЧМ — 2023

Сборная Чехии забила восемь голов в ворота сборной Германии в рамках МЧМ — 2023
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В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Чехии уверенно победила сборную Германии со счётом 8:1.

На пятой минуте первого периода счёт открыл Давид Шпачек с передач Станислава Свозила и Ярослава Хмеларжа. В конце периода преимущество чехов удвоил Габриэль Штурц с передачи Якуба Брабенеца.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу в ворота немцев забросил Ярослав Хмеларж с передач Якуба Брабенеца и Давида Моравеца. Через три минуты Файт Освальд отыграл одну шайбу с передач Филипа Зинна и Райана Беттахара. В конце второго периода Мартин Рышавы и Петр Хаузер довели счёт до крупного.

В начале третьего периода голы Ярослава Хмеларжа и Якуба Коса привели к счёту 7:1. В конце третьего периода Иржи Тихачек забил восьмой гол чехов в матче.

U20 ЧМ-2023. Группа A
31 декабря 2022, суббота. 21:30 МСК
Чехия U20
Окончен
8 : 1
Германия U20
1:0 Шпачек (Свозил, Хмеларж) – 04:58 (5x4)   2:0 Штурц (Брабенец) – 18:04 (5x5)   3:0 Хмеларж (Брабенец, Моравец) – 29:38 (5x5)   3:1 Освальд (Зинн, Беттахар) – 32:35 (5x5)   4:1 Рышавы (Штурц, Меншик) – 36:27 (5x5)   5:1 Хаузер (Шпачек, Марцел) – 37:14 (5x5)   6:1 Хмеларж (Штурц, Брабенец) – 44:33 (5x5)   7:1 Кос (Рышавы, Сапоушек) – 45:02 (5x5)   8:1 Тихачек (Рышавы, Кос) – 57:33 (5x5)
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