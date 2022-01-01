Александр Овечкин забил 804-й гол в Национальной хоккейной лиге

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, «Вашингтон» впереди со счётом 4:1.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин при игре 4x4 забил свой 804-й гол в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард отличился на 31-й минуте встречи. Ему ассистировали Тревор ван Римсдайк и Ларс Эллер. Это 24-й гол Овечкина в сезоне.

На 1-й минуте встречи российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей на Эрика Густафссона. Это 31-е результативное действие Кузнецова в сезоне.