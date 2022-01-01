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Голевой пас Мироманова помог «Вегасу» в овертайме обыграть «Нэшвилл»

Голевой пас Мироманова помог «Вегасу» в овертайме обыграть «Нэшвилл»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз.» Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте — отличился шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. На 12-й минуте встречи Жереми Лозон удвоил преимущество гостей.

На 16-й минуте встреч Киган Колесар с передачи россиянина Даниила Мироманова сократил отставание хозяев в счёте, а на старте второго периода Майкл Амадио сравнял счёт в матче.

На 29-й минуте «Вегас» усилиями Райлли Смита вышел вперёд, а на 45-й минуте встречи Чандлер Стивенсон забросил четвёртую шайбу «Голден Найтс». Однако встрече не было суждено закончится в основное время — Филип Форсберг оформил хет-трик, отличившись сначала на 52-й минуте, а затем за пять секунд до конца встречи при игре 6 на 4.

В овертайме же победу «Вегасу» принёс точный бросок Николаса Хага.

«Вегас» этой победой прервал серию из двух поражений, а «Нэшвилл», в свою очередь, проиграл третий матч кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 04:45 (5x5)   0:2 Лозон (Гранлунд, Фаббро) – 11:22 (5x5)   1:2 Колесар (Мироманов, Макнэбб) – 15:55 (5x5)   2:2 Амадио (Стоун) – 21:43 (5x5)   3:2 Смит (Колесар, Карлссон) – 28:53 (5x5)   4:2 Стивенсон (Стоун) – 44:42 (5x5)   4:3 Форсберг (Макдона, Сиссонс) – 51:41 (5x5)   4:4 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 59:55 (6x4)   5:4 Хаг (Стоун, Стивенсон) – 62:04 (3x3)
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