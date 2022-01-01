Голевой пас Мироманова помог «Вегасу» в овертайме обыграть «Нэшвилл»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз.» Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.



Счёт в матче был открыт на пятой минуте — отличился шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. На 12-й минуте встречи Жереми Лозон удвоил преимущество гостей.



На 16-й минуте встреч Киган Колесар с передачи россиянина Даниила Мироманова сократил отставание хозяев в счёте, а на старте второго периода Майкл Амадио сравнял счёт в матче.



На 29-й минуте «Вегас» усилиями Райлли Смита вышел вперёд, а на 45-й минуте встречи Чандлер Стивенсон забросил четвёртую шайбу «Голден Найтс». Однако встрече не было суждено закончится в основное время — Филип Форсберг оформил хет-трик, отличившись сначала на 52-й минуте, а затем за пять секунд до конца встречи при игре 6 на 4.



В овертайме же победу «Вегасу» принёс точный бросок Николаса Хага.



«Вегас» этой победой прервал серию из двух поражений, а «Нэшвилл», в свою очередь, проиграл третий матч кряду.