Голевой пас Мироманова помог «Вегасу» в овертайме обыграть «Нэшвилл»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз.» Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте — отличился шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. На 12-й минуте встречи Жереми Лозон удвоил преимущество гостей.
На 16-й минуте встреч Киган Колесар с передачи россиянина Даниила Мироманова сократил отставание хозяев в счёте, а на старте второго периода Майкл Амадио сравнял счёт в матче.
На 29-й минуте «Вегас» усилиями Райлли Смита вышел вперёд, а на 45-й минуте встречи Чандлер Стивенсон забросил четвёртую шайбу «Голден Найтс». Однако встрече не было суждено закончится в основное время — Филип Форсберг оформил хет-трик, отличившись сначала на 52-й минуте, а затем за пять секунд до конца встречи при игре 6 на 4.
В овертайме же победу «Вегасу» принёс точный бросок Николаса Хага.
«Вегас» этой победой прервал серию из двух поражений, а «Нэшвилл», в свою очередь, проиграл третий матч кряду.
- 1 января 2023
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:33
-
01:28
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:20
-
00:06
- 31 декабря 2022
-
23:53
-
23:38
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:54
-
16:45