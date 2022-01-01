Никита Кучеров отдал 40-й голевой пас в сезоне-2022/0223 НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризона Койотс».



На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:3 в пользу «Тампыы».



Игроки «Койотс» успешно начали встречу, дважды поразив ворота «Тампы» — отличились Трэвис Бойд и Кристиан Фишер, причём сделав это за 34 игровые секунды.



На 11-й минуте матча зрители стали свидетелями третьего гола в матче и первого от «Тампы» — отличился канадский нападающий хозяев Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова. Пойнт после паса от россиянина филигранно обработал шайбу и, пока она находилась в воздухе, переправил её в ворота Карела Веймелки.



На 31-й минуте голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, а всего через 28 секунд игрового времени третий гол в ворота «Аризоны» оформил Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.



Для Кучерова эта передача стала уже 40-й в сезоне. Всего на счету Никиты в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35 матчей, в которых он набрал 53 (13+40) очков.

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