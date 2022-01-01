37-летний Александр Овечкин вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (9:2).
По итогам этого матча 37-летний россиянин вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ. В активе Овечкина стало 26 заброшенных шайб в 39 матчах, что на данный момент является четвёртым результатом в списке лучших снайперов регулярки.
Первое место занимает капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (32 гола в 37 матчах), на втором месте располагается нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон (27 шайб в 34 матчах), топ-3 замыкает нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, забивший столько же голов, сколько и Овечкин, сыграв при этом на четыре матча меньше россиянина. Следом располагаются Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (25 голов в 36 матчах) и Джейсон Робертсон из «Даллас Старз» (25 голов в 38 матчах).
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