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Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам на одном МЧМ

Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам на одном МЧМ
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В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады уверенно победила сборную Швеции со счётом 5:1.

В составе победителей дубль сумел оформить Бреннан Отман, ещё по шайбе забили Джошуа Руа, Тайсон Хайндс и Кевин Корчински. Ассистентский покер на свой счёт записал главный фаворит драфта НХЛ Коннор Бедард, который достиг отметки в 18 (6+12) очков в 4 матчах на МЧМ-2023.

Он повторил канадский рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный Брэйденом Шенном в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх). При этом Бедард – единственный, кому это удалось в 17 лет.

Напомним, что за карьеру на молодёжных чемпионатах мира (с учётом выступления на отменённом турнире прошлого года) Коннор набрал 31 очко в 13 матчах, что уже является повторением рекорда сборной Канады по очкам, набранных на МЧМ.

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Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам за карьеру на МЧМ
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