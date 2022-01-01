Третьяк предположил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ в 2023 году

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет в 2023 году побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. У 37-летнего россиянина 806 шайб, у канадца — 894.

«В 2023 году Овечкин вряд ли сможет побить рекорд Гретцки — для этого достижения нужно забросить ещё 89 шайб», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик: