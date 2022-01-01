Кожевников: Овечкин поздравил всю Россию с Новым годом, оформив хет-трик с «Монреалем»!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал хет-трик нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Монреаля» (9:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Овечкин поздравил всю Россию, себя и свою семью с Новым годом, оформив хет-трик с «Монреалем»! Замечательный результат. Мастер! Порадовал всех нас», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик: