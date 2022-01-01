КХЛ определила лучших игроков декабря

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков декабря, сообщает пресс-служба.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший пять побед в девяти матчах, ещё в двух играх команда добилась победы в серии послематчевых бросков. По воротам Демченко было нанесено 244 броска (27,1 в среднем за игру), из которых он отразил 94,67%. Коэффициент надёжности составил 1,42. Также Демченко сыграл «на ноль» с «Автомобилистом». Впервые Демченко признавался лучшим вратарём месяца в ноябре 2017 года в составе «Трактора».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший восемь (3+5) очков в девяти матчах. Пыленков завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На счету игрока обороны также пять силовых приёмов, девять блокированных бросков и три отбора шайбы.

Лучшим нападающим в седьмой раз в карьере признан Вадим Шипачёв («Ак Барс»), набравший 12 (1+11) очков в 10 матчах. Шипачёв завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его шайба в матче с «Локомотивом» стала победной для казанцев. На счету Шипачёва также семь силовых приёмов, четыре заблокированных броска и пять отборов шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший девять (4+5) очков в 10 матчах. Никулин завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». На его счету победные шайбы в матчах со «Спартаком» и «Ак Барсом», а также четыре силовых приёма, три заблокированных броска и три отбора шайбы.

Напомним, ранее КХЛ определила лучших хоккеистов последней недели 2022 года.