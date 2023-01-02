Капризов — в топ-5 лучших снайперов НХЛ в 2022 году
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов по итогам календарного 2022 года попал в пятёрку лучших снайпер Национальной хоккейной лиги.
На счету россиянина 55 заброшенных шайб по итогам прошлого года. Он занял пятое место в списке лучших голеадоров лиги. На четвёртом месте форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, у которого 56 заброшенных шайб.
По 57 заброшенных шайб на счету форварда «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и его коллеги по амплуа, нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.
Лучшим снайпером НХЛ по итогам прошедшего года стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский хоккеист записал на свой счёт 58 голов.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Капризова 20 голов и 25 результативных передач в 36 матчах лиги.
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