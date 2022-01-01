Овечкин обогнал легенд НХЛ Бобби Халла и Курри по хет-трикам в регулярках и плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для 37-летнего капитана «столичных» этот хет-трик стал 31-м в карьере, включая регулярные чемпионаты и розыгрыши Кубка Стэнли. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное седьмое место в истории НХЛ, обогнав легендарных нападающих Бобби Халла и Яри Курри (у обоих — по 30). Больше оформляли лишь Морис Ришар (33), Бретт Халл (34), Фил Эспозито (36), Марио Лемье (43), Майк Босси (44) и Уэйн Гретцки (60).
Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
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