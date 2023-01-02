«Да, это был я!» Экс-вратарь «Тампы» вспомнил гол и легендарное празднование Овечкина

Бывший вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майк Маккенна вспомнил гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в марте 2009 года. Тогда голкипер пропустил шайбу, ставшую для капитана «столичных» 50-й в сезоне. Именно тогда Овечкин исполнил легендарное празднование, получившее название «горячая клюшка».
«В тот момент я был расстроен. Помню, что подумал: чувак, я в лиге всего несколько недель, в «Тампе», пропустил непростой гол, а этот парень заставил нас выглядеть просто кошмарно. Могу сказать, что в тот момент он был очень воодушевлён.
Сейчас забавно видеть, как время меняет твоё восприятие. Теперь это довольно памятный момент в истории НХЛ. Хорошо это или нет, но я часть этой истории. Когда люди понимают, что это я тот голкипер, которому Овечкин забил 50-й гол в сезоне, после чего отпраздновал это «горячей клюшкой», их реакция всегда одна и та же: это был ты?! Да, это был я! Счастлив быть частью этого», — сказал Маккенна в эфире YouTube-канала Sportsnet.
- 2 января 2023
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