Бывший голкипер «Тампы» объяснил, почему Александра Овечкина тяжело остановить

Бывший вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майк Маккенна поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кроме того, экс-голкипер высказался о том, что делает выступления капитана «столичных» особенными и тяжёлыми для соперников.

«В игре Овечкина есть своего рода атмосфера неопределённости. Вот почему его сложно остановить: его сложно «прочитать». Иногда он бросает с кистей, иногда, когда он на полном ходу, Ови умело использует защитников как помеху [для вратаря]. Так что, думаю, на самом деле всё сводится к тому, что он очень хорош в том, как адаптируется к прошлому, а его бросок очень непредсказуем, что усложняет жизнь вратарям», — сказал Маккенна в эфире YouTube-канала Sportsnet.

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