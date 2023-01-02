Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко из-за травмы выбыл минимум на месяц

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что команда поместила нападающих Райана О'Райлли (перелом стопы) и Владимира Тарасенко (травма руки) в список травмированных.

О'Райлли будет повторно обследован через шесть недель, Тарасенко — через четыре недели. В связи с этим «блюзмены» вызвали нападающего Джейка Нейборса из фарм-клуба «Спрингфилд Тандербёрдс».

31-летний О'Райлли сыграл в 37 матчах клуба в этом сезоне, набрав 16 (10+6) очков и шесть минут штрафа. В 975 играх регулярного сезона НХЛ за «Колорадо», «Баффало» и «Сент-Луис» О'Райлли набрал 688 (250+438) очков.

31-летний Тарасенко провёл в этом сезоне 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков. Россиянин является третьим бомбардиром команды.