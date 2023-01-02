Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко из-за травмы выбыл минимум на месяц
Поделиться
Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что команда поместила нападающих Райана О'Райлли (перелом стопы) и Владимира Тарасенко (травма руки) в список травмированных.
О'Райлли будет повторно обследован через шесть недель, Тарасенко — через четыре недели. В связи с этим «блюзмены» вызвали нападающего Джейка Нейборса из фарм-клуба «Спрингфилд Тандербёрдс».
31-летний О'Райлли сыграл в 37 матчах клуба в этом сезоне, набрав 16 (10+6) очков и шесть минут штрафа. В 975 играх регулярного сезона НХЛ за «Колорадо», «Баффало» и «Сент-Луис» О'Райлли набрал 688 (250+438) очков.
31-летний Тарасенко провёл в этом сезоне 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков. Россиянин является третьим бомбардиром команды.
Комментарии
- 2 января 2023
-
18:30
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:35
-
17:31
-
17:09
-
16:56
-
16:31
-
16:16
-
15:55
-
15:49
-
15:24
-
14:56
-
14:35
-
14:19
-
13:55
-
13:48
-
12:52
-
12:20
-
11:55
-
11:29
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:38
-
09:18
-
08:57
-
08:35
-
07:32
-
06:51
-
06:29
-
06:17
-
05:45
Партнерский контент