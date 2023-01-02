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Латвия победила Австрию в первом матче за право остаться в элитном дивизионе МЧМ

Латвия победила Австрию в первом матче за право остаться в элитном дивизионе МЧМ
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках утешительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Латвии встречалась со сборной Австрии. Победу со счётом 5:2 одержала сборная Латвии.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл австриец Лука Ауэр с передач Иана Шерцера и Тобиаса Заблаттнига. На 17-й минуте восстановил равенство в счёте Данс Лочмелис с передач Густава Озолиньша и Мартина Лавиньша. Чуть более чем через минуту вновь вывел австрийцев вперёд Винценц Рорер с передач Иана Шерцера и Луки Ауэра.

В концовке второго периода счёт 2:2 сделал Эмилс Вецкактиньш с передач Анри Равинскиса и Богдана Ходаса.

На девятой минуте третьего периода Эмилс Вецкактиньш с передачи Рихарда Симановича вывел сборную Латвии вперёд. На 12-й минуте периода счёт 4:2 сделал Сандис Вилманис с передач Клавса Вейнбергса и Богдана Ходаса. Окончательный счёт в концовке матча установил Богдан Ходас, забивший в пустые ворота.

Таким образом, счёт в серии до двух побед — 1:0 в пользу сборной Латвии. Следующий матч между командами состоится 4 января в 18:00 мск.

U20 ЧМ-2023. Утешительный раунд
02 января 2023, понедельник. 17:30 МСК
Латвия U20
Окончен
5 : 2
Австрия U20
0:1 Ауэр (Шерцер, Заблаттниг) – 05:20   1:1 Лочмелис (Озолиньш, Лавиньш) – 16:16 (5x4)   1:2 Рорер (Шерцер, Ауэр) – 17:53 (5x5)   2:2 Вецкактиньш (Равинскис, Ходас) – 37:01 (5x5)   3:2 Вецкактиньш (Симанович) – 48:50 (5x5)   4:2 Вилманис (Вейнбергс, Ходас) – 51:22 (5x5)   5:2 Ходас (Фененко) – 58:54 (en)
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