Латвия победила Австрию в первом матче за право остаться в элитном дивизионе МЧМ

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках утешительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Латвии встречалась со сборной Австрии. Победу со счётом 5:2 одержала сборная Латвии.
На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл австриец Лука Ауэр с передач Иана Шерцера и Тобиаса Заблаттнига. На 17-й минуте восстановил равенство в счёте Данс Лочмелис с передач Густава Озолиньша и Мартина Лавиньша. Чуть более чем через минуту вновь вывел австрийцев вперёд Винценц Рорер с передач Иана Шерцера и Луки Ауэра.
В концовке второго периода счёт 2:2 сделал Эмилс Вецкактиньш с передач Анри Равинскиса и Богдана Ходаса.
На девятой минуте третьего периода Эмилс Вецкактиньш с передачи Рихарда Симановича вывел сборную Латвии вперёд. На 12-й минуте периода счёт 4:2 сделал Сандис Вилманис с передач Клавса Вейнбергса и Богдана Ходаса. Окончательный счёт в концовке матча установил Богдан Ходас, забивший в пустые ворота.
Таким образом, счёт в серии до двух побед — 1:0 в пользу сборной Латвии. Следующий матч между командами состоится 4 января в 18:00 мск.
- 2 января 2023
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