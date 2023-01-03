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Сборная Канады переиграла Словакию в четвертьфинале МЧМ-2023

Сборная Канады переиграла Словакию в четвертьфинале МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на седьмой минуте встречи Коннор Бедард открыл счёт голам. Логан Стэнковен отдал ему голевой пас. На 26-й минуте Дилан Гюнтер удвоил преимущество хозяев турнира в матче. Голевые пасы на счету у Бреннана Отмана и Бедарда. Спустя минуту Либор Немец отыграл одну шайбу для гостей.

На 30-й минуте Зак Остапчук забил за канадцев. Зак Дин и Натан Гоше отдали по результативному пасу. Потом на 34-й минуте у гостей отличился Роберт Бачо, а на 52-й минуте – Немец оформил дубль и перевёл игру в овертайм. Решающий гол после невероятного сольного прохода в дополнительное время забил Бедард.

ВИДЕО

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
03 января 2023, вторник. 02:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Словакия U20
1:0 Бедард (Стэнковен) – 06:07 (5x5)   2:0 Гюнтер (Отман, Бедард) – 25:02 (5x4)   2:1 Немец (Немец, Петровски) – 26:58 (5x4)   3:1 Остапчук (Дин, Гоше) – 29:00 (5x5)   3:2 Бачо (Репчик, Натны) – 33:18 (5x5)   3:3 Немец (Мешар, Грох) – 51:25 (5x5)   4:3 Бедард – 65:17 (3x3)
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