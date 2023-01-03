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Видео невероятного гола Коннора Бедарда в 1/4 финала МЧМ-2023

Видео невероятного гола Коннора Бедарда в 1/4 финала МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.

На шестой минуте дополнительного времени форвард сборной Канады Коннор Бедард оформил хет-трик и принёс победу своей команде. Появилось видео красивого гола Бедарда в 1/4 финала.

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Уже на седьмой минуте встречи Коннор Бедард открыл счёт голам. Логан Стэнковен отдал ему голевой пас. На 26-й минуте Дилан Гюнтер удвоил преимущество хозяев турнира в матче. Голевые пасы на счету у Бреннана Отмана и Бедарда. Спустя минуту Либор Немец отыграл одну шайбу для гостей.

На 30-й минуте Зак Остапчук забил за канадцев. Зак Дин и Натан Гоше отдали по результативному пасу. Потом на 34-й минуте у гостей отличился Роберт Бачо, а на 52-й минуте – Немец оформил дубль и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в дополнительное время забил Бедард.

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