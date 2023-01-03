Бедард рассказал о своей шикарной шайбе в овертайме 1/4 финала МЧМ — 2023
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Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард прокомментировал свою шайбу в овертайме в матче 1/4 финала с молодёжной сборной Словакии. В матче 17-летний форвард оформил дубль.
«Один игрок соперника сделал движение ко мне, и я увидел небольшую дорожку к воротам. Это был своего рода инстинкт, и, к счастью, всё получилось», — приводит слова Бедарда журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
Напомним, в Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме. В полуфинале хозяева турнира встретятся с молодёжной сборной США.
Новость по темеВидео невероятного гола Коннора Бедарда в 1/4 финала МЧМ-2023
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