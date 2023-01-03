«Такому нельзя научить». Главный тренер сборной Канады — о голе Бедарда в овертайме

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.

Главный тренер канадцев Деннис Уильямс прокомментировал невероятный гол Коннора Бедарда в овертайме.

«То, как он обвёл защитников и вратаря, укрывая шайбу — такому нельзя научить», — приводит слова Уильямса журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Напомним, в матче Бедард оформил дубль, забросив шикарный гол в овертайме. Таким образом, ему удалось установить рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе стало 16 заброшенных шайб и по этому показателю он обогнал Джордана Эберле (14).