Третьяк: из-за нового лимита на легионеров освободится 40 мест в КХЛ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о развитии хоккея в стране на фоне отстранения от международных турниров.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что всё исправится, но это сложно. У нас неплохой чемпионат, интересный, равный, все бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Мы сейчас много внимания уделяем развитию хоккея внутри страны, это диктуют обстоятельства.

Беспокоиться за состояние хоккея не стоит. У нас хорошая школа, молодёжь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» везде даёт плоды, от Камчатки до Калининграда мы проводим семинары. Поэтому у нас будут молодые игроки, тем более из-за нового лимита на легионеров за эти два года освободится 40 мест в КХЛ. У нас есть возможности для роста молодых звёздочек», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.