«Бостон» побил клубный рекорд, набирая очки во всех 22 домашних матчах сезона
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Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Хозяева продлили свою результативную серию в домашних матчах с начала сезона до 22 игр. В сезоне-2022/2023 «Бостон» дома одержал 19 побед и потерпел три поражения в овертайме.
Это самая продолжительная результативная серия для клуба с начала сезона в истории, сообщает пресс-служба НХЛ. Ранее лучшим результатом была результативная серия из 21 игры (19 побед и 2 поражения в дополнительное время) в сезоне-1973/1974.
«Бостон» набрал 62 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
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