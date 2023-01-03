Гончарук: всё, что запрещается в других командах, в «Торпедо» только приветствуется

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал, какой хоккей у команды хочет видеть главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

«Чему конкретно Ларионов научил нас? В первую очередь, он научил нас быстрому мышлению и движению шайбы. Мы стараемся не задерживать её, не бегать по одному, а играть на любом участке поля в пас и показывать тот хоккей, который запрещён на данный момент в КХЛ. То есть, всё то, что запрещается в других командах, у нас только приветствуется. Мы делаем всё наоборот, и соперник от нас этого не ждёт. Быстрое мышление, быстрое движение шайбы, всё через пас – всё это очень сильно изменило нашу игру», — приводит слова Гончарука Allhockey.

23-летний форвард является лучшим снайпером нижегородцев, забросив 17 шайб.