Гончарук: всё, что запрещается в других командах, в «Торпедо» только приветствуется
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал, какой хоккей у команды хочет видеть главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.
«Чему конкретно Ларионов научил нас? В первую очередь, он научил нас быстрому мышлению и движению шайбы. Мы стараемся не задерживать её, не бегать по одному, а играть на любом участке поля в пас и показывать тот хоккей, который запрещён на данный момент в КХЛ. То есть, всё то, что запрещается в других командах, у нас только приветствуется. Мы делаем всё наоборот, и соперник от нас этого не ждёт. Быстрое мышление, быстрое движение шайбы, всё через пас – всё это очень сильно изменило нашу игру», — приводит слова Гончарука Allhockey.
23-летний форвард является лучшим снайпером нижегородцев, забросив 17 шайб.
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