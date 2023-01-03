Кравец — о победе «Авангарда» 7:1: «Автомобилист» действительно сильная команда

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромную победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» со счётом 7:1.

«Первая встреча после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции. Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьёзный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почётче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке. В целом было непросто, но за счёт правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. И, конечно, нельзя не отметить вратаря, который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства.



«Автомобилист» действительно сильная команда, и сегодня счёт не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.