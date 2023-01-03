«Витязь» обыграл «Куньлунь» и обошёл «Спартак» на Западе

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На четвёртой минуте Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова вывел подмосковную команду вперёд. Под конец второго периода Дмитрий Кугрышев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Витязя». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владимир Галузин и Алексей Волгин. На 44-й минуте Клифф Пу при игре в большинстве «пять на четыре» отыграл одну шайбу, но на большее китайской команды не хватило.

Благодаря этой победе «Витязь» обошёл «Спартак» в таблице Западной конференции.