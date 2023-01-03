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«Витязь» обыграл «Куньлунь» и обошёл «Спартак» на Западе

«Витязь» обыграл «Куньлунь» и обошёл «Спартак» на Западе
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Рассказов (Старков) – 03:30 (5x5)   2:0 Кугрышев (Галузин, Волгин) – 39:37 (5x4)   2:1 Пу – 43:40 (5x4)

На четвёртой минуте Кирилл Рассказов с передачи Степана Старкова вывел подмосковную команду вперёд. Под конец второго периода Дмитрий Кугрышев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Витязя». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владимир Галузин и Алексей Волгин. На 44-й минуте Клифф Пу при игре в большинстве «пять на четыре» отыграл одну шайбу, но на большее китайской команды не хватило.

Благодаря этой победе «Витязь» обошёл «Спартак» в таблице Западной конференции.

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