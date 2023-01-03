Чернышов: безумно приятно оказаться в ряду с великим Овечкиным

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов высказался о первом голе в КХЛ, забитом в матче с ЦСКА. Он стал самым молодым автором гола в истории бело-голубых в лиге.

«Я бы сказал, что есть большая доля везения, что у защитника сошла шайба, мне предоставилась такая возможность, я постарался отключить эмоции и решить этот момент. Конечно, приятно было сыграть в таком большом матче, в московском дерби. Приятно было даже просто находиться, а тут ещё и давали возможность играть. В игре я контактировал с шайбой, что мне тоже понравилось, поэтому очень доволен.

Не знаю, вроде как и холодным выходишь на лёд, но всё равно есть эмоции, находишься в игре и всегда готов к смене. Тренерский штаб всегда говорит, что в рекламные паузы надо выходить на лёд, кататься, чтобы быть всегда заряженным. В первой смене стараешься где-то воткнуться, ускориться, чтобы войти в ритм игры.

Не знал, что могу стать самым молодым автором гола «Динамо» в КХЛ. Моим большим желанием было показывать правильный хоккей, чтобы как можно дольше здесь задержаться и чтобы тренерский штаб оставлял меня в команде. Я скажу так, что с каждым вызовом в главную команду чувствую себя всё лучше. И с партнёрами по команде уже больше общаемся и больше находим общий язык. Они где-то поддерживают, поэтому потихоньку вливаюсь в коллектив и думаю, что всё будет хорошо.

Я самый молодой автор гола в КХЛ, а Овечкин – за всю историю клуба? Безумно приятно оказаться в таком ряду, невероятные эмоции. Но всё равно поражение немного смазало приятное событие, но в целом незабываемо встать в один ряд с таким великим хоккеистом», — передаёт слова Чернышова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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