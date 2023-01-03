Бучневич — о травме Тарасенко: он говорил мне, что сломал руку и не может держать клюшку

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал травму одноклубника Владимира Тарасенко. 31-й летний форвард не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» из-за травмы руки.

«Он говорил мне после игры в большинстве в первом периоде, что сломал руку и не может держать клюшку», — приводит слова Бучневича The Athletic.

Кроме того, Павел добавил, что после матча Тарасенко подошёл к нему и сказал, что это «просто ушиб».

Напомним, 31-летний Тарасенко провёл в этом сезоне 34 встречи, в которых набрал 29 (10+19) очков. Россиянин является третьим бомбардиром команды. После матча с «Миннесотой» генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг объявил, что команда поместила Владимира (травма руки) в список травмированных.