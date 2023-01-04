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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 86 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 86 голов
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. У 37-летнего капитана «столичных» теперь 808 голов в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 86. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

За хозяев в этом матче также забивали Ник Дауд и Сонни Милано. У гостей отличились Алекс Так, Тейдж Томпсон (трижды) и Тейсон Джост.

«Вашингтон» — «Баффало». Овечкин не сбавляет «Вашингтон» — «Баффало». Овечкин не сбавляет
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